San Giovanni Teatino, AONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Visto l’art. 40 del T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli arttt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA Il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione strordinaria, nella Sala Consiliare, in prima convocazione per il giorno 30 Maggio 2023 alle ore 17.30 ed in seconda convocazione per il giorno 31 Maggio 2023 alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Approvazione verbali adottati nella seduta precedente; Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 competenza 2023 in esercizio provvisorio – Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 71 del 14/04/2023, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 D.Lgs 267/2000. Presa d’atto P.E.F. e approvazione tariffe TARI anno 2023. Conferma aliquota addizionale comunale all’irpef anno 2023 Conferma aliquote IMU anno 2023 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott. Alberto CIPOLLONE Per seguire la diretta streaming clicca qui

