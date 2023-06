San Giovanni Teatino, API IN COLLINA

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Una passeggiata naturalistica tra le colline di San Giovanni Teatino in collaborazione con Cammina con Noi – Associazione Paese Comune per conoscere il progetto La Casina delle Api dell’apicoltrice Ilaria Della Torre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Scopriremo il mondo delle api a tutto tondo, dalla vita di questo straordinario insetto fino alla produzione del miele, con una piccola degustazione finale In apertura verrà illustrato il progetto “L’orto degli alberi”, uno spazio pubblico ideato e progettato dalla Consulta del Verde del comune di San Giovanni Teatino, nel quale si mettono a dimora alberi, partendo dai semi raccolti dalle essenze autoctone del territorio – La passeggiata è adatta a tutti, si consiglia l’utilizzo di abbigliamento comodo e scarpe adatte a sentieri sterrati – precisa la nota online. – Domenica 28 maggio ore 10 – Punto di ritrovo: Parco del Bocciodromo, via Ciafarda 9, San Giovanni Teatino (CH) – Prenotazione obbligatoria al link: http://faiprenotazioni.fondoambiente – si apprende dalla nota stampa. it/evento/api-in-collina-17124/?fbclid=IwAR232i-Fp4yawSmcFcFQ9El96TZ7nrQBJj9E7wyh7alN-BZDD9GpgEEg3c8 Max. 25 persone, evento a contributo libero a partire da 3€

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it