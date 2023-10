San Giovanni Teatino, AUTOSTRADE PER L’ITALIA – CHIUSURA RAMI DI SVINCOLO DELLE STAZIONI DI PESCARA-CHIETI E CITTA’ SANT’ANGELO

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Autostrade dell’Italia comunica che, per eseguire lavori di pavimentazione sulla tratta A14 Bologna-Taranto, è necessario procedere progressivamente alla chiusura dei rami di svincolo delle stazioni PESCARA-CHIETI e CITTA’ SANT’ANGELO. Pertanto sono ordinate le seguenti chiusure: dalle 22:00 di venerdì 20 ottobre alle 02:00 di sabato 21 ottobre CHIUSURA USCITA della stazione di CITTA’ SANT’ANGELO per le provenienze da Ancona Uscita consigliata in direzione Bari: Atri Pineto CHIUSURA ENTRATA della stazione di CITTA’ SANT’ANGELO in direzione Bari Entrata consigliata in direzione Bari: Pescara Ovest dalle 02:00 alle 06:00 di sabato 21 ottobre CHIUSURA USCITA della stazione di PESCARA-CHIETI per le provenienze da Bari Uscita consigliata in direzione Ancona: Pescara Sud CHIUSURA ENTRATA della stazione di PESCARA-CHIETI in direzione Ancona Entrata consigliata in direzione Ancona: Città Sant’Angelo In allegato l’ordinanza completa

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it