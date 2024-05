San Giovanni Teatino, AUTOSTRADE PER L’ITALIA – CHIUSURA TRATTO DELLA A14 TRA PESCARA-CHIETI E FRANCAVILLA-PESCARA SUD

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Autostrade per l’Italia comunica che per eseguire i lavori di posa cavi della linea 150 kV Pescara-Torre dè Passeri, lungo l’Autostrada A14 Bologna-Taranto, si rende necessaria la chiusura del tratto tra PESCARA-CHIETI e FRANCAVILLA-PESCARA SUD in entrambe le direzioni nelle seguenti date: – dalle ore 23.00 di Mercoledì 15 Maggio 2024 alle ore 05.00 di Giovedì 16 Maggio 2024 Percorso alternativo in direzione Nord: dall’uscita Pescara Sud seguire per SS16 Adriatica direzione Ancona; rientro in A14 a Pescara Ovest Percorso alternativa in direzione Sud: dall’uscita di Pescara Ovest seguire per la SS16 Adriatica direzione Foggia; rientro in A14 a Pescara Sud. Si comunica inoltre che, in caso di avverse condizioni meteo, la suddetta chiusura verrà eseguita dalle 23.00 di giovedì 16 maggio alle ore 05.00 di venerdì 17 maggio – In allegato l’ordinanza completa – viene evidenziato sul sito web.

