San Giovanni Teatino, Avviso di condizioni meteorologiche avverse

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 24045 recante: "DALLE PRIME ORE DI MARTEDÌ 02 LUGLIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12- 18 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA SETTENTRIONALE, IN ESTENSIONE A CAMPANIA, RESTO DELLA PUGLIA E BASILICATA. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO." Si raccomanda la massima prudenza

