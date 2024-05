San Giovanni Teatino, Avviso interruzione di energia elettrica

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:E-distribuzione ha fatto pervenire a questo Comune l’avviso secondo cui, a causa di lavori da effettuare sugli impianti, l’energia elettrica verrà interrotta VENERDI’ 31 MAGGIO 2024 , dalle ore 14.15 alle ore 16.30, nelle seguenti vie (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari): Via Nenni da 60 a 68, 76, sn Via Tevere da 2 a 4, sn, sn L’interruzione di energia elettrica interessa solo i clienti alimentati in bassa tensione Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l’azienda invita a non commettere imprudenze e comunque di non utilizzare gli ascensori – precisa il comunicato. L’azienda comunica inoltre che, per informazioni sui lavori programmati o, più in generale, sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito e-distribuzione – si apprende dalla nota stampa. it, oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, o scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione – Per segnalare un guasto, invece, è possibile contattare il Numero Verde 803.500

