San Giovanni Teatino, AVVISO PARTECIPAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI AL PIANO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ

Con la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 450, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante – si apprende dalla nota stampa. Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n.110 del 12 maggio 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”, sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’art. 10 del richiamato Decreto disciplina le modalità e condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali – precisa la nota online. L’Anci Abruzzo, con comunicazione in data 14 giugno 2023, ha trasmesso l’Avviso di procedura per l’individuazione di esercizi commerciali che attuano piani di contenimento dei costi per l’acquisto di alimenti di prima necessità ed i modelli di domanda di partecipazione e di promozione della misura da parte delle associazioni di categoria – si apprende dal portale web ufficiale. La scadenza per l’invio dei modelli è fissata al 20 giugno 2023 entro le ore 16. Si invitano gli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa a presentare apposita domanda al Ministero Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il termine sopra indicato – recita il testo pubblicato online. Per ulteriori informazioni in merito a requisiti e condizioni di partecipazione si rimanda alla consultazione dell’Avviso in allegato –

