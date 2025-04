San Giovanni Teatino, AVVISO PER ACCEDERE AL BENEFICIO BORSA DI STUDIO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:In allegato l’avviso per accedere alle borse di studio come da Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n.189 del 25.09.2024 Gli aventi diritto alle borse di studio sono le studentesse e gli studenti aventi i seguenti requisiti: • residente in Abruzzo; • iscritto/a nell’anno scolastico 2024/2025 e frequentante alla data di presentazione della domanda un istituto della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (SIDI); • appartenente ad un nucleo familiare con ISEE 2025 da € 0,00 a € 10.000,00. Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Consulta modulistica ed avviso

