San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO 2024 – FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – ANNUALITA’ 2023

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza; tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale – Gli interventi di assistenza indiretta sono soggetti alla sottoscrizione di Accordo di Fiducia, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell’assegno di cura – L’entità del sostegno economico è condizionata al grado dell’intensità del bisogno assistenziale, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all’ISEE socio-sanitario se l’interessato opta per tale scelta – si legge sul sito web ufficiale. I beneficiari degli interventi di cui al presente Avviso pubblico sono le persone come individuate all’articolo 3 del DM 26 settembre 2016: “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione illustrate negli allegati di accompagnamento, tra cui le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione – ” Il presente Avviso è rivolto alle persone residenti nei Comuni di: ARI, FRANCAVILLA AL MARE, MIGLIANICO, RIPA TEATINA, SAN GIOVANNI TEATINO, TORREVECCHIA TEATINA, VACRI, VILLAMAGNA. Le richieste vanno presentate obbligatoriamente mediante apposito modello di domanda, disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza e in calce alla presente notizia – L’istanza deve pervenire al Protocollo generale del Comune di Francavilla al Mare mediante: Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Francavilla al Mare – Corso Roma n.7 – 66010 Francavilla al Mare (CH); Invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. francavilla – si legge sul sito web ufficiale. ch.it . (Si precisa che la ricezione delle domande inviate mediante PEC è garantita solo utilizzando una casella PEC e non una EMAIL ORDINARIA). Le istanze trasmesse in modalità diversa da quelle indicate saranno irricevibili e NON saranno istruite – Le domande dovranno pervenire entro il 10.10.2024. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: Documento di riconoscimento in corso di validità del disabile e del richiedente; ISEE socio sanitario se l’interessato opta per tale scelta, in corso di validità; Certificazione attestante la condizione di disabilità, come indicato al punto 1.6 dell’avviso; Permesso di soggiorno, se ne ricorrano le condizioni.

