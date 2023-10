San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’ Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza – viene evidenziato sul sito web. I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i Caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280). Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del Caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi: – Assegni di cura per persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), finalizzati all’assistenza (diretta o indiretta) della persona con gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il Caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; – Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; l’intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l’accesso alle unità di offerta residenziali – precisa la nota online. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell’onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l’accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari; – Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di Assegni di cura finalizzati all’acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l’onere del lavoro di cura del caregiver familiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. È possibile richiedere solo uno degli interventi di sopra indicati – precisa il comunicato. Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso, potranno presentare istanza utilizzando uno dei modelli di domanda allegati in base alla tipologia di intervento richiesto: istanze relative al contributo una tantum e alla deistituzionalizzazione istanze relative all’assegno di cura L’istanza deve pervenire al Protocollo generale del Comune di Francavilla al Mare entro e non oltre il 30.11.2023 mediante invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. francavilla – viene evidenziato sul sito web. ch.it . L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “RICHIESTA BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE FONDO 2021”. Le istanze trasmesse in modalità differente da quella indicata saranno irricevibili e NON saranno istruite – Per tutte le informazioni inerenti requisiti di accesso, tipologie interventi erogabili, accesso agli interventi, priorità di ammissione, incompatibilità, iter di valutazione e assegnazione beneficio, si rimanda all’Avviso Pubblico in allegato

