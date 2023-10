San Giovanni Teatino, Avviso pubblico contributi per sostegno pagamento affitti – Anno 2022

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comune di San Giovanni Teatino, Settore VI Cultura-Lavoro-Sociali-Casa, ha emesso l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di conduttori di immobili ad uso abitativo quale sostegno per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2022. Sino alla data del 04.11.2023, i conduttori di alloggi in locazione (inquilini) in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti nell’Avviso stesso, possono presentare domanda per il sostegno al pagamento del canone di locazione anno 2022, di cui al Fondo Nazionale – ripartito disponibilità per la Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune ed in distribuzione presso l’Ufficio Politica della Casa, nonché disponibili in allegato sul sito ufficiale del Comune di San Giovanni Teatino – recita il testo pubblicato online. Le istanze, debitamente firmate, devono pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 04.11.2023, mediante una delle seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio Protocollo; raccomandata postale A/R (non farà fede il timbro postale ma esclusivamente il timbro di arrivo del protocollo del Comune di San Giovanni Teatino); posta elettronica certificata all’indirizzo comunesgt@pec.it ; In allegato sono disponibili l’Avviso, con tutti i requisiti di ammissione, e il modello di domanda – si legge sul sito web ufficiale.

