- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Luglio 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSan Giovanni Teatino, Avviso pubblico per i contributi del progetto Dopo di...
Attualità

San Giovanni Teatino, Avviso pubblico per i contributi del progetto Dopo di Noi

- Spazio Pubblicitario 02 -

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande e l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nell’ambito della misura “Dopo di Noi” prevista dalla legge 112 del 2016.Il provvedimento riguarda l’annualità 2022 del Fondo nazionale e interessa l’Ambito Distrettuale Sociale n. 9 “Val di Foro”, al quale la Regione Abruzzo ha assegnato 76.255 euro per finanziare percorsi di autonomia, accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare di origine, deistituzionalizzazione e permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari.L’obiettivo dell’avviso è sostenere progetti personalizzati capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità grave, favorendo percorsi di maggiore autonomia e inclusione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale.   In allegato avviso e modulistica

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it