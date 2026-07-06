San Giovanni Teatino, Avviso pubblico per i contributi del progetto Dopo di Noi

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande e l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nell’ambito della misura “Dopo di Noi” prevista dalla legge 112 del 2016.Il provvedimento riguarda l’annualità 2022 del Fondo nazionale e interessa l’Ambito Distrettuale Sociale n. 9 “Val di Foro”, al quale la Regione Abruzzo ha assegnato 76.255 euro per finanziare percorsi di autonomia, accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare di origine, deistituzionalizzazione e permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari.L’obiettivo dell’avviso è sostenere progetti personalizzati capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità grave, favorendo percorsi di maggiore autonomia e inclusione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In allegato avviso e modulistica

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it