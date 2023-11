San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE IN SAN GIOVANNI TEATINO

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comune di San Giovanni Teatino ha avviato un’indagine finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per l’alienazione all’Ente comunale di un immobile sito in zona centrale, facilmente collegata alle principali vie di comunicazione di San Giovanni Teatino – Come esplicitato nella Delibera di Giunta Comunale n.239 del 21.11.2023, si rende necessario garantire a livello locale una filiera corta del settore agroalimentare ed il Comune, nell’intento di offrire la migliore soluzione ai propri concittadini per comprare direttamente dai produttori locali, vuole reperire un immobile che possa accogliere sia il mercato contadino giornaliero, ove i consumatori possano reperire tutti i prodotti del paniere locale dagli ortaggi di stagione ai formaggi, salumi, pasta, farine, olio, vino e birra agricola, ecc… ed abbattere i costi della filiera, sia uffici e sportelli pubblici – aggiunge la nota pubblicata. E’ consentito a chiunque abbia interesse, soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, presentare la propria manifestazione di interesse ed offerta in conformità a quanto previsto dal presente avviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Per partecipare occorrerà: – Compilare e sottoscrivere i moduli All.1 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE” e All.2 “SCHEDA TECNICA” al presente avviso; – Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante sottoscrittore; – Produrre, in allegato, una visura ipotecaria aggiornata relativa all’immobile offerto in vendita; – Inviare tutta la documentazione entro le ore 12:00 del giorno 09.12.2023, via P.E.C. all’indirizzo comunesgt@pec.it o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Teatino (orari di apertura al pubblico dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì), in busta chiusa e sigillata recante all’esterno la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ALIENAZIONE DI IMMOBILE SITO IN SAN GIOVANNI TEATINO DA INCLUDERE NEL PATRIMONIO COMUNALE” nonché l’indicazione del mittente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In allegato l’avviso completo e gli allegati (in formato word e pdf)

