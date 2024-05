San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER LA MOBILITA’ ELETTRICA AD USO PUBBLICO.

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di San Giovanni Teatino, con D.G.C. n. 88 del 16/05/2024 ha disposto di incentivare l’iniziativa di ricercare operatori economici per la realizzazione di una o più Infrastrutture di Ricarica elettrica (IdR) ad uso pubblico da installarsi in uno o più punti del territorio comunale che il cittadino, dotato di un mezzo elettrico, possa utilizzare con semplicità e continuità. Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati – precisa la nota online. Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, l’Amministrazione potrà concludere l’iter autorizzativo con la sottoscrizione di una concessione che disciplinerà i rapporti tra le parti – precisa il comunicato. In allegato l’avviso pubblico, lo schema di concessione e il modulo di richiesta

