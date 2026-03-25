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San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

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San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Amministrazione Comunale rende noto che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 30.03.2026 possono essere presentate le domande per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da destinarsi ai nuclei familiari residenti presso il Comune di San Giovanni Teatino entro i limiti di stanziamento del bilancio – Possono fare richiesta i cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari che versino in uno stato di bisogno con ISEE non superiore ad € 8.000,00. Non sono ammessi al beneficio i percettori di misure di sostegno sociale tra le quali anche la Carta Dedicate a Te – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Servizio Sociale provvederà a formare apposita graduatoria dando priorità ai nuclei familiari con reddito Isee più basso e, conseguentemente, erogare i buoni spesa agli aventi diritto sino a concorrenza della somma disponibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. In allegato l’avviso e la modulistica relativa

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it

 

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