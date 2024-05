San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI E SPETTACOLI STAGIONE ESTIVA 2024

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di San Giovanni Teatino intende reperire proposte da inserire nel programma dell’Estate 2024 da realizzarsi nel territorio comunale nel periodo che va dalla metà di giugno a settembre 2024. Al tal fine, tutte le associazioni, cooperative operanti nel settore della cultura, dello spettacolo e dell’organizzazione di eventi, operatori economici che intendano ideare e/o organizzare spettacoli ed eventi culturali sono invitati a presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate nell’ Avviso Pubblico consultabile in allegato – recita il testo pubblicato online. Le domande possono essere presentate entro il giorno 05/06/2024 utilizzando l’apposito modello di domanda (in allegato) presso l’Ufficio Protocollo oppure inviate tramite mail all’indirizzo ufficio – cultura@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. sangiovanniteatino – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it o tramite PEC all’indirizzo comunesgt@pec.it

