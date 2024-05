San Giovanni Teatino, BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ll Responsabile del Settore I rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto di Collaboratore tecnico manutentivo nell’area degli operatori esperti, addetto ai servizi tecnico/manutentivi presso il Settore III – lavori pubblici e tecnico manutentivi del Comune di San Giovanni Teatino – recita il testo pubblicato online. La domanda di ammissione deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale Unico di Reclutamento sito web www.inPa – si legge sul sito web ufficiale. gov.it. Scadenza presentazione domande: 08.06.2024 https://www.inpa – si apprende dal portale web ufficiale. gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7a546581e50846a9abb62737543e201b In allegato il bando completo – riporta testualmente l’articolo online.

