San Giovanni Teatino, Bando di Servizio Civile Universale 2024. Il calendario delle selezioni

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 6 – Procedure selettive – del Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, si rende noto il calendario dei colloqui di selezione degli aspiranti operatori volontari che hanno presentato domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale entro il termine fissato al 18 febbraio 2025 e prorogato al 27 febbraio 2025. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenti al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, sarà da considerarsi escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura – si legge sul sito web ufficiale. Si specifica che la data e l’orario del colloquio non saranno modificabili e che la mancata partecipazione al colloquio equivarrà a esclusione – Le uniche eccezioni ammesse sono per: ricovero ospedaliero, esame di laurea, evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado – recita il testo pubblicato online. Per ognuna di queste casistiche è obbligatorio inviare via email all’indirizzo volontariscu@csvabruzzo – recita il testo pubblicato online. it, almeno 24 ore prima, la documentazione attestante il motivo dell’assenza – si legge sul sito web ufficiale. Il recupero per coloro che hanno presentato giustificato motivo nei termini previsti si terrà in un’unica giornata il giorno 17 aprile 2025 alle ore 9:00 presso la sede della delegazione dell’Aquila del CSV Abruzzo (Via del Gatto n. 6). In allegato quanto previsto per il Comune di San Giovanni Teatino – aggiunge testualmente l’articolo online.

