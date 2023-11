San Giovanni Teatino, BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEREVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PROVENIENTE DA FABBRICATI RESIDENZIALI

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Il Responsabile del Settore III rende noto che l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2016 ha approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO” e con deliberazione di Giunta Comunale n.86/2016 ha approvato il “PIANO DI INTERVENTI PER L’INCENTIVAZIONE DELLO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO” composto da quattro tipologie di intervento: – INTERVENTO N. 1: Incentivare lo smaltimento o la messa in sicurezza delle coperture in cemento amianto; – INTERVENTO N. 2: Incentivare la creazione di G.A.R.A. (Gruppo di Acquisto per la Rimozione dell’Amianto) per lo smantellamento e la bonifica dell’amianto; – INTERVENTO N. 3: Contrastare l’abbandono dell’amianto; – INTERVENTO N. 4: Informare e creare comunicazione partecipata; Il bando in oggetto disciplina la procedura diretta alla concessione di CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO a beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento ai sensi dilegge, di materiali e manufatti contenenti amianto presenti in strutture edilizie di proprietà privata destinate acivile abitazione e relative pertinenze esistenti nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 16/12/2023. In allegato il bando completo e la scheda di domanda (allegato A)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it