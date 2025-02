San Giovanni Teatino, BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Entro e non oltre le ore 14:00 del 27 febbraio 2025 sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno sul territorio regionale nel 2025. I posti disponibili nei progetti che saranno attivati nel Comune di San Giovanni Teatino sono 5. Possono partecipare tutti coloro che hanno un età compresa tra 18 e 28 anni – precisa il comunicato. L’impegno dei volontari è di un anno, ed il rimborso mensile di euro 507,30. Il Comune di San Giovanni Teatino partecipa con le seguenti strutture: Municipio, Ludoteca, Biblioteca, Centro Sociale Anziani, Scuola Civica Musicale – Al seguente link l’elenco completo dei progetti e le modalità di partecipazione: https://www.csvabruzzo – it/abruzzo/servizio-civile/bando-di-servizio-civile-universale-2024-i-progetti-del-csv-abruzzo/ Info presso il Csv Abruzzo o presso il Settore Politiche Sociali del Comune di San Giovanni Teatino (085-44446213)

