San Giovanni Teatino, Campus estivo gratuito per bambini dai 3 ai 6 anni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:L’Amministrazione comunale di San Giovanni Teatino informa le famiglie che, a seguito del grande interesse registrato per il campus estivo gratuito “Il Cerchio dei Primi Anni”, è stata prevista una nuova organizzazione delle attività che consentirà la partecipazione di un numero maggiore di bambini.Il campus, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni residenti nel Comune di San Giovanni Teatino, si svolgerà nei locali al piano superiore della scuola dell’infanzia di via Di Nisio e sarà articolato in due gruppi distinti, ciascuno della durata di due settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. La decisione è stata assunta per rispondere all’elevata richiesta di adesioni e offrire a più famiglie l’opportunità di usufruire di un servizio educativo e ricreativo gratuito durante il mese di luglio – recita il testo pubblicato online. Qualora dovessero rimanere posti disponibili, sarà possibile per gli iscritti partecipare anche al secondo turno – Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00, e comprenderanno giochi, letture, laboratori creativi, pittura e musica, in un contesto pensato per favorire la socializzazione, l’apprendimento e il divertimento dei più piccoli.Per agevolare le famiglie nelle procedure di iscrizione, il modulo è disponibile in allegato – riporta testualmente l’articolo online. Potrà essere scaricato, compilato e consegnato anche da un familiare, allegando la fotocopia del documento di identità del genitore firmatario – aggiunge testualmente l’articolo online. Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la scuola di via Di Nisio nelle seguenti giornate:Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 3244820.L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giovanni Teatino in collaborazione con Orizzonte Altri Colori e con l’Assessorato alla Cultura, nell’ambito delle attività dedicate all’infanzia e al sostegno delle famiglie del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it