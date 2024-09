San Giovanni Teatino, CARENZA IDRICA – AVVISO NUOVA TURNAZIONE CHIUSURA SERBATOI

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’ Aca SpA ha programmato una nuova turnazione di CHIUSURA TEMPORANEA DEI SERBATOI in diversi comuni – Nel dettaglio è prevista la chiusura del SERBATOIO DI SAMBUCETO e del SERBATOIO CENTRALE DRAGONARA (Sorgente Giardino): da Martedì 3 Settembre 2024 a Martedì 10 Settembre tutte le sere dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del mattino seguente – Le zone interessate dall’interruzione sono: SAMBUCETO CENTRO, VIA CAVOUR, VIA AMENDOLA, VIA MAZZINI, CORSO ITALIA. DA DRAGONARA BASSA FINO A ZONA AEROPORTO E ZONA INDUSTRIALE. La stessa ACA fa presente che l’orario potrà subire variazioni dovute alle manovre di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell’acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate – recita la nota online sul portale web ufficiale. https://www.aca – si apprende dal portale web ufficiale. pescara – it/documents/copia_TABELLA-CHIUSURA-CON-STIMA-PORTATE-2024-dal-3–al-10-Settembre-rev1.pdf?fbclid=IwY2xjawFD_U1leHRuA2FlbQIxMAABHc9k1xKjPenGMdXsD7Kvjz-FtXxTndLdzmx937gbA1yC8HnAaLswez7MVw_aem_2C_jhKr0gjQWGX73mNFI1g

