San Giovanni Teatino, CARENZA IDRICA – Programmazione turnazione chiusura temporanea serbatoi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:L’ Aca SpA ha comunicato che, in attesa dell’autorizzazione all’attivazione dei pozzi Via della Repubblica a Bussi per integrare la portata della Sorgente Giardino e dei Pozzi San Rocco, ricontrando in questi giorni un generale deficit di portata associato all’aumento dei consumi che sta portando un graduale abbassamento dei livelli idrici, ha programmato una CHIUSURA TEMPORANEA DEI SERBATOI. Nel dettaglio è prevista la chiusura del SERBATOIO CENTRALE DI DRAGONARA (Sorgente Giardino) dalle ore 22.00 di MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2024 alle ore 06.00 di GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2024. La zona interessata dall’interruzione è: DA DRAGONARA BASSA FINO A ZONA AEROPORTO E ZONA INDUSTRIALE. La stessa ACA fa presente che l’orario potrà subire variazioni dovute alle manovre di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell’acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

