San Giovanni Teatino, CARRELLO TRICOLORE: arrivano i prodotti a prezzi ribassati.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Il carrello tricolore arriva nei supermercati italiani, per la precisione in 23 mila punti vendita sparsi su tutto il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di beni a prezzi scontati per il “trimestre anti inflazione”, l’iniziativa concordata fra il governo e la Grande distribuzione per offrire un paniere di beni di largo consumo, fra cui molti beni alimentari, a prezzi ribassati – precisa la nota online. Per quasi 3 mesi, i consumatori avranno dunque a disposizione una serie di prodotti, considerati alla stregua di beni di prima necessità, a prezzi scontati – Sul territorio di San Giovanni Teatino, nell’elenco ufficiale diramato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, risultano aver aderito all’iniziativa le seguenti attività commerciali: Coop Alleanza 3.0 – Ipercoop c/o Centro D’Abruzzo; Supermercato Conad – Via Cavour; Supermercato Todis – Via Amendola; Parafarmacia Pasquariello – Via Pietro Nenni Farmacia Dragonara – Via Pietro Nenni

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it