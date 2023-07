San Giovanni Teatino, CARTA SOLIDALE 2023

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Così come da Decreto 18 Aprile 2023 “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art.1, commi 4550 e 451, della legge 22 Dicembre 2022 n.197, ai sensi dell’art.4 comma 1 anche il Comune di San Giovanni Teatino ha ricevuto direttamente dall’INPS l’elenco dei beneficiari del contributo, in base ai fondi disponibili, individuati tra i nuclei familiari residenti sul nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Nota importante: è’ possibile che, pur avendo i requisiti per accedere al beneficio, si venga esclusi per mancanza di fondi – Infatti esiste un preciso ordine di priorità, dettato dal Decreto, nell’assegnazione della carta – viene evidenziato sul sito web. L’Ufficio Affari Sociali ha verificato la posizione anagrafica delle persone indicate nell’elenco e sta contattando telefonicamente i beneficiari, per invitarli a presentarsi PERSONALMENTE a ritirare un codice identificativo con il quale potranno recarsi presso l’Ufficio Postale per il ritiro della carta stessa – Ulteriori informazioni, per motivi di sicurezza e privacy, possono essere richieste solo recandosi personalmente presso l’Ufficio Affari Sociali del Comune al primo piano di Palazzo di Città.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it