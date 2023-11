San Giovanni Teatino, Celebrazioni del 4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Il Sindaco Giorgio Di Clemente invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni in programma Sabato 4 Novembre, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Programma delle celebrazioni: ORE 10,30 — SAN GIOVANNI ALTA Ritrovo in Piazza Marconi e deposizione della corona d’alloro ai caduti della Prima Guerra Mondiale – Onori ai caduti – precisa la nota online. Intervento del Sindaco – ORE 11,15 — SAMBUCETO Ritrovo delle Autorità in Piazza Municipio – riporta testualmente l’articolo online. Trasferimento in corteo in Piazza San Rocco, angolo Corso Italia e deposizione della corona d’alloro – aggiunge testualmente l’articolo online. Onori ai caduti – precisa la nota online. Intervento del Sindaco – recita il testo pubblicato online. In allegato la locandina con il programma della giornata

