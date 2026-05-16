San Giovanni Teatino, Centri estivi, le proposte del Comune di San Giovanni Teatino

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di San Giovanni Teatino ha dato il via libera alle domande per partecipare ai Centri Estivi organizzati dall’Amministrazione Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tre le proposte: La Colonia Marina della durata di due settimane (dal lunedì al sabato) si svolgerà a Pescara , dal 15 al 27 Giugno 2026. Riservata a tutti i residenti nel Comune di San Giovanni Teatino di età compresa fra i 6 e i 10 anni e, in subordine, agli alunni non residenti, che frequentano le scuole elementari ubicate sul territorio comunale, prevede una quota di partecipazione di 100 euro – riporta testualmente l’articolo online. Il termine entro cui presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo è fissato al 03 Giugno 2026. La Colonia Montana, della durata di 6 giorni (5 notti), si svolgerà presso una struttura alberghiera *** in località Roccaraso (AQ), in due turni da massimo 50 partecipanti nelle seguenti date:dal 29 Giugno al 04 Luglio 2026.dal 06 Luglio al 11 Luglio 2026Riservata a tutti i residenti nel Comune di San Giovanni Teatino di età compresa fra i 8 e i 15 anni, con la possibilità di partecipazione di un fratello o sorella dai 6 anni, a condizione che l’altro/a fratello/sorella possegga il predetto requisito dell’età. Gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio, ma residenti fuori comune, saranno ammessi solo con riserva dei posti disponibili. Le quote di partecipazione a carico dei partecipanti sono determinate prendendo a riferimento il reddito ISEE così come di seguito indicato:- ISEE FINO A € 8.000,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 130,00- ISEE DA € 8.000,000 A € 17.000,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170,000- ISEE OLTRE € 17.000,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 205,00Il termine entro cui presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo è fissato al 16 Giugno 2026 per il primo turno ed al 23 Giugno 2026 per il secondo turnoEduCampus, centro estivo della durata di 5 giornate (dal lunedì al venerdì), con attività ludico-ricreative, educative e sportive collegate all’ambiente, con uscite organizzate e percorsi immersi nella natura, oltre ad attività e laboratori che si svolgeranno anche nei parchi cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Saranno organizzati 4 turni nelle seguenti date:- dal 13 al 17 luglio il primo turno;- dal 20 al 24 luglio il secondo turno;- dal 27 luglio al 31 luglio il terzo turno – riporta testualmente l’articolo online. Il campus è riservato a tutti i residenti nel Comune di San Giovanni Teatino di età compresa fra i 6 e i 16 anni – precisa la nota online. Gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio, ma residenti fuori comune, saranno ammessi solo con riserva dei posti disponibili. La quota di partecipazione per ogni settimana è di 100 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il termine entro cui presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo è fissato come di seguito: per il primo turno entro il 06.07.2026 ; per il secondo turno entro il 013.07.2026; per il terzo turno entro il 20.07.26.Per info: Ufficio Cultura/ Servizi Sociali 085/44446213 -235I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Sociale del Comune di San Giovanni Teatino e/o scaricabili dal sito istituzionale www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. sangiovanniteatino – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it