San Giovanni Teatino, CHIUSURA TEMPORANEA SERBATOIO VIA STRADA GRANDE/VIA DEI FRENTANI

L’Aca comunica che venerdì 30 Giugno 2023 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 (e comunque salvo complicazioni) si effettuerà la chiusura temporanea dell’erogazione dell’acqua del serbatoio Via Strada Grande/Via dei Frentani , per consentire intervento di efficientamento della rete e sostituzione saracinesca – si apprende dal portale web ufficiale. Le zone interessate dall’interruzione idrica sono: – Capoluogo San Giovanni Teatino – Via dei Frentani – Via Fontechiaro Si potrebbero verificare fenomeni di cali di pressione e/o carenza idrica anche in vie ed aree limitrofe – si apprende dalla nota stampa.

