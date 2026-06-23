San Giovanni Teatino, Codice di comportamento e codice disciplinare: online la bozza per la consultazione

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di San Giovanni Teatino informa che è disponibile la bozza del Codice di comportamento e Codice disciplinare, predisposta a norma degli articoli 54 e 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del CCNL Funzioni Locali 2019/2021.Il documento è pubblicato a disposizione per la consultazione, nell’ambito della fase preliminare che precede l’approvazione da parte della Giunta comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un testo che definisce i principi generali di correttezza, imparzialità, trasparenza e responsabilità del personale, insieme alle disposizioni disciplinari applicabili nei casi di violazione dei doveri di servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. La consultazione della bozza rappresenta un passaggio importante di trasparenza amministrativa e di condivisione preventiva, in vista dell’adozione formale del documento – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it