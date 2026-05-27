San Giovanni Teatino, Colonie estive, l’avviso per gli assistenti educativi

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di San Giovanni Teatino ha pubblicato l’avviso per la selezione pubblica finalizzata alla formazione di un elenco di idonei per attività di assistenza ed animazione nell’ambito dei centri estivi comunali 2026.Le figure selezionate saranno impegnate nelle iniziative estive dedicate ai minori:L’iniziativa rientra nel programma di potenziamento delle attività rivolte ai minori e di sostegno alle famiglie promosso dall’Amministrazione comunale – Possono partecipare alla selezione i candidati maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico – recita il testo pubblicato online. Costituiranno elementi di valutazione il titolo di studio, l’esperienza maturata nel settore educativo e dell’animazione, la condizione lavorativa e la residenza nel Comune di San Giovanni Teatino – Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 3 giugno 2026 mediante:I candidati ammessi sosterranno un colloquio il 4 giugno 2026 alle ore 15.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it