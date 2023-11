San Giovanni Teatino, Contributi per il genitore-caregiver che assiste minori con malattia rara in condizioni di gravissima disabilità

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

La Giunta Regionale ha approvato i criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l’anno 2023, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima – si apprende dal portale web ufficiale. Il presente intervento persegue l’obiettivo di favorire il più possibile la permanenza nel proprio domicilio dei minori affetti da una malattia rara che determina disabilità gravissima, riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un’assistenza domiciliare continua nelle 24 ore, mediante un sostegno economico al genitore inoccupato o disoccupato impegnato nel lavoro di cura – si apprende dal portale web ufficiale. I soggetti interessati possono presentare istanza di contributo esclusivamente per via telematica, compilando la domanda disponibile allo sportello telematico sul sito web della Regione Abruzzo e allegando la documentazione richiesta – viene evidenziato sul sito web. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID. Le istanze possono essere presentate mediante piattaforma a partire dalle ore 8:00 del 17 novembre 2023 fino alle ore 24:00 del 14 dicembre 2023. Info: https://www.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – it/content/contributi-il-genitore-caregiver-che-assiste-minori-con-malattia-rara-condizioni-di In allegato l’avviso pubblico e modulo per attestazione medica disabilità gravissima

