San Giovanni Teatino, Controllo di vicinato, assemblea pubblica

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Giovedì 7 maggio alle ore 18.30, presso la Scuola Civica Musicale di San Giovanni Teatino, si terrà un’assemblea pubblica dedicata al protocollo per l’istituzione del Controllo di Vicinato – recita il testo pubblicato online. L’incontro rappresenta un momento di confronto importante con la cittadinanza su un tema centrale per la sicurezza del territorio, alla luce del percorso avviato in Prefettura e dell’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini – precisa il comunicato. L’iniziativa punta a valorizzare la partecipazione attiva della comunità, favorendo coesione sociale, prevenzione e una maggiore percezione di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Inoltre l’appuntamento sarà preceduto da una breve cerimonia di consegna di riconoscimenti simbolici da parte dell’Amministrazione alle forze dell’ordine, alla protezione civile ed allo staff del Settore III del nostro comune, che hanno operato con impegno e disponibilità durante l’ultima emergenza maltempo – La cerimonia è prevista nello stesso luogo alle ore 18.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it