San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale in presenza, presso i locali dell’Auditorium della “Scuola Civica Musicale” in sessione straordinaria, in prima convocazione per il giorno 09.10.2024 alle ore 15.30 e in seconda convocazione per il giorno 10.10.2024 alle ore 17.30 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e Piano-Programma Scuola Civica Musicale – periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 e art. 114 comma 8-bis lett.A del d.lgs N.267/2000). Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenza della Corte di giustizia di primo grado – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

