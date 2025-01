San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale in presenza, presso i locali al piano terra della “Scuola Civica Musicale” (ex locali parrocchiali) in sessione ordinaria, in prima convocazione per il giorno 15.01.2025 alle ore 15.00 e in seconda convocazione per il giorno 17.01.2025 alle ore 15.00 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Comunicazione del prelevamento dal Fondo di Riserva e dal fondo di riserva di cassa disposto con deliberazione di giunta comunale n. 2 del 09/01/2025 ai sensi degli artt. 166 e 176 del d.lgs 267/2000; Conferme aliquote IMU anno 2025; Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni – precisa la nota online. Art. 58 d.l. 112/2008. Annualità 2025 – 2027; Programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’amministrazione anno 2025. Provvedimenti; Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e del programma triennale degli acquisti di servizi e forniture 2025-2027; Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie – si apprende dalla nota stampa. Art. 172, c.1 lett. B) d.lgs 18.08.2000 n.267; Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (d.u.p.) e piano programma scuola civica musicale – periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1 e art. 114 comma 8-bis lett.A d.lgs. n.267/2000); Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 151 del d.lgs n.267/2000 e art. 10 d.lgs. n.118/2011); Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 14 comma 8-bis lett.B e 151 del d.lgs n.267/2000 e art. 10 d.lgs. n.118/2011) dell’isituzione Scuola Civica Musicale del Comune di San Giovanni Teatino – Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

