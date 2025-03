San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale in presenza, presso i locali al piano terra della “Scuola Civica Musicale” (ex locali parrocchiali) in sessione straordinaria, in prima convocazione per il giorno 19.03.2025 alle ore 15.30 e in seconda convocazione per il giorno 20.03.2025 alle ore 18.00 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Comunicazioni del Sindaco – Approvazione verbali sedute precedenti – precisa la nota online. Contributo alla finanza pubblica (art.1, comma 789, 1.N. 207 del 30/12/2024). Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000). Atto riconoscimento della proprietà del terreno in catasto al foglio di mappa n.12 part. 383 tra il Comune di San Giovanni Teatino e gli eredi S.E. – Determinazioni – precisa la nota online. Affiancazione del canone enfiteutico in favore della mensa Arcivescovile di Chieti gravante sull’immobile ricadente all’interno del “Parco 120 alberi” sito in Via Quasimodo, in catasto al Foglio di mappa n.11 particella n.1190 – Determinazioni – precisa il comunicato. Nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio di San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. Arrovazione Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

