San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visto – riporta testualmente l’articolo online. il T.U. D.Igvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in prima convocazione per giorno 15.04.2025 alle ore 17:00, e in seconda convocazione per il giorno 17.04.2025 alle ore 17:00, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 1. Modifica alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) (art.170, comma 1 e art. 114 comma 8-bis lett. A del d.lgs. N. 267/2000). Annualita’ 2025. 2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 2, del d.Igs. N.267/2000. 3. Alienazione reti ed impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà di questo comune ai sensi dell’art. 6 della I. N. 118/2022 nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di distribuzione in corso da parte di Pescara energia s.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. soggetto delegato per l’Atem “Pescara” – modifica deliberazione di c.c. n. 6 del 03-02-2018. 4. Recepimento dell’art. 6 della I. N. 118/2022 per la valorizzazione delle reti e impianti di distribuzione del gas naturale acquisiti al patrimonio comunale nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di distribuzione in corso da parte di Pescara energia s.p.a – si legge sul sito web ufficiale. soggetto delegato per l’Atem “Pescara” – modifica deliberazione di c.c. n. 7 del 03-02-2018. 5. Approvazione nuovo schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento della centrale di committenza tra i comuni di San Giovanni Teatino, Miglianico, Torrevecchia Teatina e Casalincontrada – 6. Delibera di consiglio comunale n. 56 del 06-12-2024 “regolamento comunale per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdi”‘ – precisazioni Il Presidente del Consiglio Comunale-Dott. Alberto Cipollone

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it