San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Vista l’ordinanza sindacale n. 8 del 10.04.2024 ad oggetto: ”Provvedimento per la messa in sicurezza della sede municipale in piazza municipio n.18”; Visto l’articolo 1 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica; Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale, in videoconferenza, in sessione ordinaria in prima convocazione per il giorno 07.05.2024 alle ore 14:30 e in seconda convocazione per il giorno 08.05.2024 alle ore 17:30 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011) Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (artt. 114 comma 8-bis lett.B e 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011) dell’ istituzione Scuola Civica Musicale del comune di San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

