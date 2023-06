San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Visto l’art. 40 del T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli arttt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA Il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione strordinaria, nella Sala Consiliare, in prima convocazione per il giorno 21 Giugno 2023 alle ore19.00 ed in seconda convocazione per il giorno 22 Giugno 2023 alle ore 19.00, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Approvazione del Regolamento e Piano comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione; Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni – Art. 58 d.l. 112/2008. Annualita’ 2023-2025; Trasposizione della cartografia del P.R.G. vigente sulla cartografia catastale aggiornata – si apprende dal portale web ufficiale. Approvazione cartografia in formato cartaceo e digitale, accessibile dal Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) comunale – si apprende dalla nota stampa. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Dott. Alberto CIPOLLONE

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it