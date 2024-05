San Giovanni Teatino, DIBATTITO PUBBLICO Potenziamento Rete Ferroviaria Roma – Pescara

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Nel ricordare che OGGI POMERIGGIO alle ore 17.30 ci sarà il primo Webinar per la presentazione del progetto, che sarà possibile seguire collegandosi online al seguente link https://dp.potenziamentopescarachieti.it/eventi/presentazione-del-progetto/ si fa presente che l’Amministrazione Comunale, LUNEDI’ 6 MAGGIO sarà a disposizione della cittadinanza presso l’auditorium della Scuola Civica Musicale in Piazza San Rocco dalle ore 18.00 per accogliere singoli cittadini, associazioni, comitati per poter concordare insieme gli interventi da portare durante i prossimi Webinar del 7 e del 9 Maggio, nei quali ci si confronterà con il coordinamento del dibattito pubblico sui seguenti temi: 7 MAGGIO: “Le Ragioni dell’opera e i vantaggi per l’entroterra e la costa abruzzese”. 9 MAGGIO: ” Gli aspetti urbanistici e ambientali dell’opera”. Si ricorda, infine, che l’incontro pubblico si terrà MERCOLEDI’ 15 MAGGIO dalle ore 17.30 alle ore 20.00 (a breve si comunicherà la location dell’incontro) al quale sarà possibile partecipare in presenza – si apprende dal portale web ufficiale. Lo stesso sarà comunque trasmesso anche in diretta streaming. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it