San Giovanni Teatino, DIBATTITO PUBBLICO RETE FERROVIARIA ROMA-PESCARA

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:MERCOLEDI’ 15 MAGGIO dalle ore 17.30 alle ore 20.00 presso la Sala Eventi di On Display SRL sita in Via Treviso, 2 a San Giovanni Teatino si terrà l’INCONTRO PUBBLICO IN PRESENZA per l’illustrazione degli aspetti ambientali e delle soluzioni volte a mitigare gli effetti dell’intervento di potenziamento ferroviario nel territorio urbanizzato – recita il testo pubblicato online. La cittadinanza interessata è invitata a partecipare Lo stesso sarà comunque trasmesso anche in diretta streaming seguendo questo link: https://dp.potenziamentopescarachieti.it/eventi/lopera-al-servizio-dei-territori-obiettivi-nazionali-benefici-locali-e-soluzioni-per-il-suo-inserimento-nel-contesto-di-san-giovanni-teatino/

