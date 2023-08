San Giovanni Teatino, DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si avvisa la cittadinanza che nelle seguenti date sarà effettuato il servizio di disinfestazione su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. – LA NOTTE TRA IL 5 e il 6 AGOSTO – LA NOTTE TRA IL 18 e il 19 AGOSTO – LA NOTTE TRA IL 25 e il 26 AGOSTO L’invito alla cittadinanza è di non lasciare finestre aperte, abiti appesi, cibi o animali sui balconi Per una resa migliore del servizio si invita a non lasciare residui di acqua nei sottovasi, secchi, depositi di acqua stagnante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. le aree interessate dalla presenza delle api , così come ci è stato comunicato negli anni precedenti, non saranno trattate

