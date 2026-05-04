San Giovanni Teatino, Disinfestazione sul territorio comunale

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si informa la cittadinanza che, a partire dalla notte tra oggi, lunedì 4, e martedì 5 maggio, avranno inizio gli interventi di disinfestazione adulticida sul territorio comunale, curati dalla ditta Biological Service – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di seguito il calendario completo degli interventi programmati:MAGGIO•⁠ ⁠La notte tra il 4 e il 5•⁠ ⁠La notte tra il 18 e il 19 GIUGNO•⁠ ⁠La notte tra il 3 e il 4•⁠ ⁠La notte tra il 15 e il 16•⁠ ⁠La notte tra il 29 e il 30LUGLIO•⁠ ⁠La notte tra il 6 e il 7•⁠ ⁠La notte tra il 20 e il 21•⁠ ⁠La notte tra il 27 e il 28 AGOSTO•⁠ ⁠La notte tra il 10 e l’11•⁠ ⁠La notte tra il 24 e il 25 SETTEMBRE•⁠ ⁠La notte tra il 7 e l’8•⁠ ⁠La notte tra il 21 e il 22In caso di maltempo, gli interventi potranno subire variazioni di data – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it