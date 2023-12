San Giovanni Teatino, Disposizioni per l’accensioni di fuochi d’artificio e dispozioni per salvaguardia igiene e decoro aree pubbliche

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

E’ fatto divieto di esplodere petardi, mortaretti, razzi e artifici similari e di fuochi pirotecnici in genere, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte aree e spazi ad uso pubblico, dalle ore 08.00 del giorno 22.12.2023 alle ore 24.00 del giorno 08.01.2024; E’ fatto inoltre obbligo per le attività che organizzano eventi nella serata del 31 dicembre 2023 ad attenersi a quanto disciplinato dall’art. 9 del Regolamento di Polizia locale relativamente alla pulizia e al ripristino del decoro delle aree pubbliche occupate o prospicienti i locali – aggiunge la nota pubblicata. In allegato l’ordinanza completa

