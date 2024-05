San Giovanni Teatino, DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DAL 27.05.24 AL 30.05.24 LUNGO CORSO ITALIA

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di garantire l’esecuzione urgente lavori di manutenzione,comunicati da Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione stradale lungo Corso Italia in corrispondenza del Passaggio a Livello Km 5+879 in San Giovanni Teatino, nel periodo che va dal giorno 27/05/2024 al giorno 30/05/2024, in deroga a quella esistente, salvo proroga o diversa data anticipata e comunque fino a conclusione dei lavori, è così di seguito disciplinata: – Istituzione del divieto di accesso e transito sia veicolare che pedonale lungo Corso Italia dal civico n.52 al civico n.62; In allegato l’ordinanza completa –

