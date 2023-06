San Giovanni Teatino, ESAMI DI MATURITA’ 2023

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Cari ragazzi maturandi di San Giovanni Teatino, dopo questi giorni che immagino sono stati di grande impegno e altrettanta tensione emotiva, siamo arrivati alla vigilia della notte prima degli esami – Desidero far giungere a tutti voi il mio saluto affettuoso e un sincero in bocca al lupo, cari maturandi, per questa prova che segna una tappa importante nella vostra vita che,sono certo, un giorno ricorderete sorridendo, forse anche con nostalgia – Voglio rivolgermi a voi più che come Sindaco come un padre di famiglia che guarda con apprensione, ma soprattutto con fiducia, il proprio figlio chiamato ad affrontare la primo grande prova che la vita gli pone davanti – precisa la nota online. Non è un caso che questo esame sia stato definito di maturità. Al di là delle conoscenze che avete acquisito e che l’esame vuole misurare, questo test è la porta d’ingresso nell’età adulta, un passaggio necessario nel percorso di costruzione di una personalità critica, creativa, compiuta che è quella con cui vi muoverete nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. E’ a voi che penso quando dico che questo Paese deve cambiare e deve farlo iniziando a tenersi stretto i suoi giovani, non invitandoli a scappare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ su di voi che ripongo le speranze di riscatto per questa nostra Italia – si legge sul sito web ufficiale. Ora è il momento di concentrarvi su questo passaggio: il consiglio che mi sento di darvi è di fare affidamento sulla vostra preparazione, sulla consapevolezza dei vostri talenti – precisa il comunicato. Andate avanti con fiducia dritti verso il vostro futuro; perche’ il “futuro appartiene a quelli che credono nella bellezza dei propri sogni”. Sono con voi – aggiunge la nota pubblicata. Il vostro Sindaco, Giorgio Di Clemente

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it