San Giovanni Teatino, FESTA DELLA REPUBBLICA E CERIMONIA “MAGGIORENNI DI COSTITUZIONE” – 2 GIUGNO 2023

Il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del prossimo 2 Giugno avrà inizio alle 10.00 con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Marconi a San Giovanni Alta – Alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, si terrà la cerimonia dal titolo “Maggiorenni di Costituzione”, durante la quale verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana a tutti i ragazzi divenuti maggiorenni negli ultimi 12 mesi – aggiunge la nota pubblicata. Infine, a seguire, ci sarà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti delle Guerre in C.so Italia a Sambuceto – La cittadinanza tutta è invitata a partecipare –

