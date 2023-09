San Giovanni Teatino, FESTA DELLO SPORT 2023

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Giovedi’ 7 Settembre dalle 19.00 per le vie del centro di Sambuceto torna la Festa dello Sport, promossa dall’ Assessorato allo Sport del Comune di San Giovanni Teatino L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino ha scelto di anticipare la festa (prevista per il 9 settembre) per non accavallarsi con la celebrazione delle Sante Cresime e permettere a tanti ragazzi sportivi di partecipare – si apprende dalla nota stampa. Corso Italia, Piazza Municipio, Piazza San Rocco saranno animate dalle tante Associazioni Sportive del Territorio – recita il testo pubblicato online. Musica e divertimento garantiti dal DjSet

