San Giovanni Teatino, Festa Patronale di San Rocco 2023

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco si pubblica di seguito quanto ordinato dal Comando di Polizia Locale in merito alla disciplina del traffico dal 18/08/23 al 21/08/23: istituzione del divieto di sosta con rimozione dal 18 al 21 agosto 2023 dalle ore 17 alle ore 01.00 del giorno successivo in Via Potenza e nel tratto di Corso Italia compreso tra intersezione Via Aldo Moro /Amendola e intersezione con le Vie Cavour e Mazzini; istituzione del divieto di transito veicolare dal giorno 18 agosto 2023 al giorno 21 agosto 2023 dalle ore 20:00 alle ore 00.01 del giorno successivo in via Potenza, via Trieste, via Venezia ,via Trento Corso Italia dal civico n.2 al civico n.128; istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 18.00 del giorno 21 agosto 2023 alle ore 01.00 del 22.08.2023 nel tratto di via Cavour dalla rotatoria di via Pertini all’intersezione con via Potenza/Via Roma e comunque fino alla fine dello spettacolo di fuochi pirotecnici; istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 23.00 del giorno 21.08.2023 fino alla ore 01.00 del giorno 22.08.2023 nel tratto di via Cavour dalla rotonda di via Pertini fino all’intersezione con le vie Roma e Via Potenza e comunque fino alla fine dello svolgimento degli spari pirotecnici; istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di circolazione per tutti i veicoli in Largo Wojtyla, nell’area parcheggio situato tra il civico n 17 di Largo Wojtyla e intersezione con via Cavour dalle ore 08.00 del giorno 17.08.2023 alle ore 08.00 del giorno 23.08.2023; istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di circolazione per tutti i veicoli in Largo Wojtyla dall’intersezione con via Pertini fino all’ intersezione con via Venezia dalle ore 08.00 del giorno 17.08.2023 alle ore 08.00 del giorno 23.08.2023; Si raccomanda la massima attenzione ed il rispetto dei divieti

