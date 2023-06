San Giovanni Teatino, GARA CICLISTICA “MEMORIAL PANTALONE” AVVISO ALLA CITTADINANZA

- Advertisement -

GARA CICLISTICA agonistica “II° Memorial Cesare Pantalone” – Domenica 4 Giugno 2023. Info importanti sulla viabilità e chiusura delle strade ore 15.30 inizio gara che si svolgerà lungo un circuito di 15 giri con Partenza da Via Ciafarda (zona bocciodromo) per proseguire su Via De Gasperi, Via Belvedere, Via Europa, C.so Italia, Via Mazzini, Via Giulio Cesare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Via Ciafarda; a seguire ultimo giro in Via Mazzini, Via Vittorio Emanuele II, Via P.Nenni, Via Di Nisio, Via Sicilia, Via Chieti, Corso Marconi, Via Belvedere, Via Europa, Corso Italia, Via Mazzini, Via Giulio Cesare con arrivo in Via Ciafarda (all’altezza del bocciodromo) previsto per le ore 17.30. Le strade interessate saranno chiuse a partire dalle ore 15.00 con DIVIETO di traffico veicolare per tutta la durata della gara – viene evidenziato sul sito web. Divieto di sosta a partire dalle ore 13.00 Si richiede massima attenzione e collaborazione

