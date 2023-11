San Giovanni Teatino, GIORNATA DELL’ALBERO 2023

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

La salvezza viene dagli alberi: è questo il messaggio che l’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino vuole lasciare alla comunità attraverso la messa a dimora di due Tiny Forest (piccole foreste urbane) in occasione della Giornata Internazionale dell’albero 2023. Le aree interessate per questa prima esperienza di forestazione urbana sono l’area a verde di Piazza dei Popoli nel pomeriggio di martedì 21 novembre 2023 e quella di via Giulio Cesare nell’intera giornata di sabato 25 novembre 2023. La Tiny Forest è una piccola concentrazione di alberi che, seguendo il metodo del botanico giapponese Miyawaki che l’ha ideata, è capace in pochi anni di sviluppare un bosco maturo in grado di produrre grande quantità di ossigeno, abbassare le temperature in area urbana e rigenerare il suolo – Gli alberi da impiantare, in totale 400, provengono dai semi di piante autoctone che la Consulta del Verde e i cittadini hanno messo a dimora nell’Orto degli Alberi di via Ciafarda in occasione della Giornata dell’Albero 2022. “Si chiude un circolo virtuoso -commenta il sindaco Giorgio Di Clemente – per questo voglio ringraziare la Consulta del Verde che sta portando avanti questo importante progetto di riforestazione urbana che darà al territorio negli anni un grande contributo sia in termini di rigenerazione ambientale che di crescita culturale”. “Occorre modificare lo sguardo e diventare consapevoli -aggiunge l’assessore Gabriella Federico – Se l’uomo in passato ha disboscato e impoverito il territorio per allargare le sue attività antropiche, oggi proprio per salvare le sue attività dalle conseguenze del cambiamento climatico, deve tornare a riforestare per produrre ossigeno e abbassare le temperature – Le due Tiny Forest di imminente impianto -continua l’assessore – rappresentano solo il primo passo di un progetto più ampio – A breve il Comune pubblicherà un avviso per affidare a esperti il calcolo di CO2 prodotta sul territorio in vista di misure più ampie per il raggiungimento della neutralità carbonica”. “Dobbiamo accelerare perché siamo in ritardo – conclude il presidente della Consulta del Verde Donato Toppi- il livello di CO2 presente in atmosfera ha sfiorato i 420 ppm (parti per milione) ovvero il 50% in più rispetto all’epoca pre-industriale, pertanto soluzioni smart come questa della Tiny forest sono la soluzione ideale per vincere questa battaglia perché le piccole foreste sono veloci, progressive e resilienti e soprattutto sono uno strumento importante di partecipazione dei cittadini alla costruzione del futuro – recita il testo pubblicato online. Invito pertanto i volontari delle associazioni del territorio, i cittadini, le Scuole a partecipare ai due appuntamenti di forestazione e a collaborare con la Consulta del Verde per le iniziative future”. Appuntamento quindi martedì 21 novembre 2023 alle ore 15 presso Piazza dei popoli e sabato 25 novembre 2023 dalle 9,30 alle ore 17 presso l’area a verde di via Giulio Cesare – recita la nota online sul portale web ufficiale. I cittadini che vogliono chiedere informazione e partecipare possono scrivere alla mail: consultaverde@comune – si apprende dalla nota stampa. sangiovanniteatino – ch.it ochiamare il numero 347/4919516 La partecipazione è subordinata alla sottoscrizione della liberatoria Vi aspettiamo numerosi P.S. Chi può, è pregato di venire munito di guanti e vanga – si legge sul sito web ufficiale.

